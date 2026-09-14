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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ботройд о голе Холанда: «Кэррик может потерять работу из-за ошибки ВАР. «Извини, Майкл, мы приняли плохое решение, но тебя уволили». Извинений недостаточно»

Бывший форвард «Кардиффа» Джей Ботройд раскритиковал судейскую бригаду Майкла Оливера за решение засчитать гол Эрлинга Холанда в матче между « Манчестер Сити » и « Манчестер Юнайтед » (1:0) в АПЛ.

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