Администрация США обеспокоена возможной передачей Ираном России баллистических ракет малой дальности для применения в спецоперации

Высокая вероятность передачи Ираном баллистических ракет малой дальности Российской Федерации вызывает большую обеспокоенность в США, так как при использовании этих ракет на Украине могут наступить негативные последствия для украинского народа.
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