Генерал-майора Шестерова отправили под домашний арест по делу парка «Патриот»

Заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова отправили под домашний арест по делу о хищениях средств, которые выделили на парк «Патриот».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии