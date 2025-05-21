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В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом заявил ТСН в своем Telegram-канале. О взрывах в небе над столицей Украины и работе систем противовоздушной обороны издание сообщило в 3:48 по московскому времени.

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