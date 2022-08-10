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В популярном мессенджере появятся новые функции

В популярном мессенджере появятся новые функции

Новые функции в популярном мессенджере WhatsApp появятся уже в августе. Среди них возможность покидать группы без уведомлений об этом всех участников и скрывать от отдельных лиц из списка контактов свое пребывание онлайн, сообщает PRIMPRESS.

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