Воробьев: в подмосковном Софьино после атаки БПЛА загорелся складской комплекс

В Софьино Московской области после атаки беспилотного летательного аппарата загорелся складской комплекс.
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