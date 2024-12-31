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«С наступающим, гады». Военкоры: Белоусов сделал «подарок» Украине – стратегический аэродром ВСУ взлетел на воздух

«С наступающим, гады». Военкоры: Белоусов сделал «подарок» Украине – стратегический аэродром ВСУ взлетел на воздух

47,6 тыс прочтений Сегодня Оглавление Что известно о недавнем ударе по Харьковской области? Когда еще ВС РФ наносили удары по Чугуеву? Ночью 30 декабря российская армия нанесла сокрушительный удар по стратегическому аэродрому ВСУ в Харьковской области – глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сделал «подарок» Украине, пишут военкоры.

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