«С наступающим, гады». Военкоры: Белоусов сделал «подарок» Украине – стратегический аэродром ВСУ взлетел на воздух

47,6 тыс прочтений Сегодня Оглавление Что известно о недавнем ударе по Харьковской области? Когда еще ВС РФ наносили удары по Чугуеву? Ночью 30 декабря российская армия нанесла сокрушительный удар по стратегическому аэродрому ВСУ в Харьковской области – глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сделал «подарок» Украине, пишут военкоры.