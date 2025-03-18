В МФТИ создали прорывной материал для памяти флешек будущего

Ученые МФТИ придумали, как улучшить материал для создания флешек нового поколения. Открытие предполагает использования для памяти флешек сегнетоэлектриков – особых материалов, которые могут менять электрическую поляризацию под воздействием внешнего электрического поля.
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