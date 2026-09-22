What To Watch Tuesday: Doc Returns, Best Medicine Encore, AGT Finale Night 1, And More

On TV this Tuesday: Doc scrubs back in, the America's Got Talent finale gets underway, and Sunday's Best Medicine premiere is encored.
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