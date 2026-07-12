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Кейн об отмене своего гола в матче с Норвегией: «Показалось, что офсайд был спорным. Также на мне был пенальти»

Форвард сборной Англии Харри Кейн считает спорным решение об отмене своего гола в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1).

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