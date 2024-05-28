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Калужские новости

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Новое дорожные знаки установили улицах Калуги

Новое дорожные знаки установили улицах Калуги

В Калуге на нескольких улицах появились новые дорожные знаки. В частности, установлены знаки «Въезд запрещен», «Движение прямо и направо», «Движение прямо или налево», а также знаки приоритетаНа нескольких улицах Калуги установили новые знаки дорожного движения.

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