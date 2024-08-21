В Улан-Удэ стартует чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука

Сегодня, 21 августа, на Центральном стадионе Улан-Удэ состоялась церемония открытия первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука среди юниоров (возрастное ограничение 0+).
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