Оркестр 201-й военной базы провел концерт в поддержку военнослужащих участвующих в специальной операции на Украине

Оркестр 201-й военной базы провел концерт в поддержку военнослужащих участвующих в специальной операции на Украине

Концерт был организован для военнослужащих всех категорий и членов их семей и собрал более 150 человек.

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