«КСМ» поделилась видео со стройплощадки детского сада в Петрозаводске

О ходе строительства в видеосюжете рассказал производитель работ Андрей Финский Новый детский сад рассчитан на 150 мест, располагаться он будет в центре Петрозаводска на территории жилого комплекса «Александровский», который, в свою очередь, является частью проекта комплексного развития территории «Петровская Слобода».
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