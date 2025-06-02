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В ДНР вынесли приговор воевавшей в ВСУ трансгендеру из США

В ДНР вынесли приговор воевавшей в ВСУ трансгендеру из США

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 20 годам лишения свободы 47-летнюю гражданку США Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов).

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Комментарии
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Vova Гарин
А убить тварь,-слабо?
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