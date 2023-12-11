Депутат Буцкая предложила ограничить катания на тюбингах специальными местами

Катание не тюбингах стоит сделать доступным только в рамках аттракционов. С таким предложением выступила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, сообщает "Парламентская газета".
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