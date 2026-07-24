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Полиция Иркутска пресекла бизнес по оказанию интимных услуг

Полиция Иркутска пресекла бизнес по оказанию интимных услуг

Специалистам отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Приангарья, регионального УФСБ при содействии бойцов СОБР "Байкал" и ОМОН удалось задержать организатора и 10 участников преступной группы.

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