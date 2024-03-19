Нужен ли Путину вице-президент? И кто им мог бы быть?

....НЕ ЗНАЮ, НУЖЕН ИЛИ НЕТ, А ЕСЛИ НУЖЕН, ТО ТОЛЬКО НЕ медведев....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Дмитрий Медведев. После всего сказанного - у него теперь одна дорога...В СВОЙ РОДНОЙ АЛЬМАМАТЕР, РАБОТАТЬ СО СТУДЕНТАМИ ДЕКАНОМ И ТО, НЕ КАЖДЫЙ РЕКТОР СОГЛАСИТСЯ.

Генрих

Язык у автора, что называется, "без костей". То, что пытались осуществить Янаев и Руцкой никак нельзя обозначить мятежом и назвать предательством, ибо действовали они в интересах как государства, так и всего нашего народа. Увы, не удалось, слишком много оказалось пассивных субъектов, укушенных демократией и зараженных либеротой... Кого в вице- мое мнение: Патрушев, Нарышкин...да! Шойгу, Медведев - нет.