В истории у нас было два Вице-президента - Янаев у Горбачева и Руцкой у Ельцина.
Нужен ли Путину вице-президент? И кто им мог бы быть?
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Владимир Грачев
....НЕ ЗНАЮ, НУЖЕН ИЛИ НЕТ, А ЕСЛИ НУЖЕН, ТО ТОЛЬКО НЕ медведев....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15 час.
Владимир Соловьев
Дмитрий Медведев. После всего сказанного - у него теперь одна дорога...В СВОЙ РОДНОЙ АЛЬМАМАТЕР, РАБОТАТЬ СО СТУДЕНТАМИ ДЕКАНОМ И ТО, НЕ КАЖДЫЙ РЕКТОР СОГЛАСИТСЯ.
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12 час.
Генрих
Язык у автора, что называется, "без костей". То, что пытались осуществить Янаев и Руцкой никак нельзя обозначить мятежом и назвать предательством, ибо действовали они в интересах как государства, так и всего нашего народа. Увы, не удалось, слишком много оказалось пассивных субъектов, укушенных демократией и зараженных либеротой... Кого в вице- мое мнение: Патрушев, Нарышкин...да! Шойгу, Медведев - нет.
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11 час.
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