Nature: 28 американских городов постепенно уходят под воду

Оседание земли угрожает инфраструктуре американских населенных пунктов, сообщил журнал Nature. Ученые выяснили: уже сейчас 28 городов в США постепенно уходят под воду, и этот процесс лишь набирает обороты.
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