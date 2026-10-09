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Нижегородская правда

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Ограничение движения на улице Маслякова продлили до декабря

Проезд по улице Маслякова в Нижнем Новгороде будет частично перекрыт еще два месяца. Работы на участке завершат уже до конца текущего года.

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