Ограничение движения на улице Маслякова продлили до декабря

Проезд по улице Маслякова в Нижнем Новгороде будет частично перекрыт еще два месяца. Работы на участке завершат уже до конца текущего года.
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