Лехечка пригласил в команду бывшего тренера Оже-Альяссима

12-я ракетка мира Иржи Лехечка начал сотрудничество с тренером Фредериком Фонтаном. Ранее француз десять лет входил в команду Феликса Оже-Альяссима , который за этот период стал чемпионом десяти турниров ATP и поднялся на четвертую строчку рейтинга.