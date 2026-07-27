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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лехечка пригласил в команду бывшего тренера Оже-Альяссима

12-я ракетка мира Иржи Лехечка начал сотрудничество с тренером Фредериком Фонтаном. Ранее француз десять лет входил в команду Феликса Оже-Альяссима , который за этот период стал чемпионом десяти турниров ATP и поднялся на четвертую строчку рейтинга.

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