Лехечка пригласил в команду бывшего тренера Оже-Альяссима

12-я ракетка мира Иржи Лехечка начал сотрудничество с тренером Фредериком Фонтаном. Ранее француз десять лет входил в команду Феликса Оже-Альяссима , который за этот период стал чемпионом десяти турниров ATP и поднялся на четвертую строчку рейтинга.
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