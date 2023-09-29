Еще одному бывшему вице-мэру Владивостока предъявлены обвинения

Следственный комитет по Приморскому краю предъявил бывшему вице-мэру Владивостока и директору департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталье Соколовой обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщает PRIMPRESS.
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