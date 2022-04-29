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Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области выше среднего по России уровня на 26%

Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области выше среднего по России уровня на 26%

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области выше, чем в среднем по России. Об этом рассказала на заседании регионального оперативного штаба руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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