Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области выше среднего по России уровня на 26%

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области выше, чем в среднем по России. Об этом рассказала на заседании регионального оперативного штаба руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
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