Полицейские в Хабаровском крае в преддверии Дня семьи, любви и верности рассказали о секретах семейного благополучия

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник, напоминающий о важности поддержки и заботы родных и близких нам людей.
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