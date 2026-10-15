Linda Cardellini, who is known primarily for her comedic work, says she jumped at the chance to play mass murderer Pamela Voorhees in "Crystal Lake.
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