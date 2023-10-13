Мифы и факты о богатствах России: По углю и железной руде мы даже «в тройку» не входим

По пшенице нас обгоняют Индия и Китай, по нефти — США Евгений Берсенев Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Любопытную базу данных о мировом производстве сырьевых товаров, от нефти и газа до пшеницы и пальмового масла, составили экономисты исследовательского отдела МВФ.