Мифы и факты о богатствах России: По углю и железной руде мы даже «в тройку» не входим

По пшенице нас обгоняют Индия и Китай, по нефти — США Евгений Берсенев Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Любопытную базу данных о мировом производстве сырьевых товаров, от нефти и газа до пшеницы и пальмового масла, составили экономисты исследовательского отдела МВФ.
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