Актер из фильмов «Цой» и «Пророк» попал в реанимацию с ножевым ранением

Актер из фильмов «Цой» и «Пророк» Илья Дель попал в отделение реанимации с ножевым ранением. По предварительной информации, их нанесла актриса Александра Дроздова во время семейной ссоры, сообщают telegram-каналы.
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