Главный тренер « Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался об эпизоде в матче с « Металлургом » (5:4 Б), в котором защитник уфимцев Григорий Панин нанес травму нападающему соперника Дмитрию Силантьеву.
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