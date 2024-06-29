Что нам стоит… храм построить? Храм Парфенон в Афинском акрополе. Вот так он выглядит сегодня…– Народ наш еще молод и беден, мой сын.
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Что нам стоит… храм построить? Храм Парфенон в Афинском акрополе. Вот так он выглядит сегодня…– Народ наш еще молод и беден, мой сын.
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