Гвадалахара (WTA). 1/2 финала. Осорио сыграет с Гадеки, Гарсия – с Фрех

Сетка здесь. Guadalajara Open AKRON presented by SANTANDER Гвадалахара, Мексика 9 – 15 сентября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Полуфинал Камила Осорио (Колумбия) Оливия Гадеки (Австралия) Дата проведения 15 сентября, 02.
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