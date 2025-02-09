Трамп провёл переговоры с Путиным: Теперь официально - "Надеюсь, это будет быстро"

Разговор ни о чём, опять хотят нагнуть Россию!

ВВ

Владимир Воробьев

С позиции силы, с России разговаривать нельзя, Россия великая страна, А президент её великий человек. Поэтому обращайтесь как положено обращаться к Великому государству.