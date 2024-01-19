"Рада" признала российский Крым, а в Германии "стирают" жертв бомбардировки Дрездена: информационный хит-парад

В новом выпуске информационного хит-парада #всё_как_есть 2024 года поговорим о свободной журналистике на Украине и её последствиях, узнаем, на кого молятся теперь польские чиновники, познакомимся с самыми современными оружейными разработками Украины и очередными попытками переписывания истории, а также посмотрим эфир одного из украинских телеканалов.