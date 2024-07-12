Больше двух миллиардов рублей выделили Новосибирску на покупку пятивагонных составов метро

Средства на закупку пятивагонных составов метро выделят из областного бюджета. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в ходе сессии 11 июля приняли решение о выделении областной столице субсидии в размере 2,2 миллиарда рублей на покупку шести пятивагонных составов.
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