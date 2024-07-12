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Больше двух миллиардов рублей выделили Новосибирску на покупку пятивагонных составов метро

Больше двух миллиардов рублей выделили Новосибирску на покупку пятивагонных составов метро

Средства на закупку пятивагонных составов метро выделят из областного бюджета. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в ходе сессии 11 июля приняли решение о выделении областной столице субсидии в размере 2,2 миллиарда рублей на покупку шести пятивагонных составов.

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