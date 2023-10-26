Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД РФ: диалог с Западом невозможен, пока он ведет политику сдерживания России

МИД РФ: диалог с Западом невозможен, пока он ведет политику сдерживания России

Пока Запад не прекратит политику сдерживания России, диалог не возобновится. Об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов.

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