Жители одной мусульманской страны массово устремились в Россию

Туристический поток из Ирана в первом полугодии 2024-го вырос почти на треть. О том, что жители этой мусульманской страны массово устремились в Россию, министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил на встрече с министром экономики и финансов Ирана Эхсаном Хандузи.
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