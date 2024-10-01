Жители одной мусульманской страны массово устремились в Россию

Туристический поток из Ирана в первом полугодии 2024-го вырос почти на треть. О том, что жители этой мусульманской страны массово устремились в Россию, министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил на встрече с министром экономики и финансов Ирана Эхсаном Хандузи.