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23 июня 1944 года началась операция «Багратион» в Беларуси

23 июня 1944 года началась операция «Багратион» в Беларуси

В операции «Багратион» участвовали 5 общевойсковых, 2 танковые и 1 воздушная армии, а также соединения 1-й армии Войска Польского.

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