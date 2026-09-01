MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

152 подписчика

Московская медицина объединит искусство и заботу о здоровье на выставке Cosmoscow

Московская медицина объединит искусство и заботу о здоровье на выставке Cosmoscow

С 4 по 6 сентября на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в «Тимирязев Центре» посетители смогут пройти экспресс-диагностику на стенде Московской медицины и узнать больше о новой программе «Московский чекап» .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым