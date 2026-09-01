Московская медицина объединит искусство и заботу о здоровье на выставке Cosmoscow

С 4 по 6 сентября на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в «Тимирязев Центре» посетители смогут пройти экспресс-диагностику на стенде Московской медицины и узнать больше о новой программе «Московский чекап» .
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