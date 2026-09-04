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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов о СКА: «Ларионов красиво говорит, где-то витает в облаках. Для него важен помощник, активно работающий «на земле». В «Торпедо» это был Козырев, теперь – Епанчинцев»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о тренерском штабе СКА.  – Только СКА провел летние матчи столь же уверенно, как «Динамо».

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