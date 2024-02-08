Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграет с «Торпедо» и «Урарту», «Динамо» против «Оренбурга»

Товарищеские матчи «Локомотив» – «Торпедо» – 10:00 «Сочи» Россия – «Славия» Болгария – 15:00 «Пари НН» – «Торпедо» – 17:00 «Динамо» – «Оренбург» – 17:00 «Локомотив» Россия – «Урарту» Армения – 17:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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