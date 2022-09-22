Захарова: Байден "приписал" Путину слова о ядерной угрозе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" уличила президента США Джо Байдена в ложном цитировании российского президента Владимира Путина и заявила, что американский лидер "приписал" Путину слова о ядерной угрозе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" уличила президента США Джо Байдена в ложном цитировании российского президента Владимира Путина и заявила, что американский лидер "приписал" Путину слова о ядерной угрозе.
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