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В Конгрессе усомнились, что Нетаньяху сможет остановить разрастание конфликта

В Конгрессе усомнились, что Нетаньяху сможет остановить разрастание конфликта

Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Хоакин Кастро в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса выразил сомнение в том, что у израильского премьера Биньямина Нетаньяху получится предотвратить разрастание палестино-израильского конфликта.

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