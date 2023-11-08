В Конгрессе усомнились, что Нетаньяху сможет остановить разрастание конфликта

Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Хоакин Кастро в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса выразил сомнение в том, что у израильского премьера Биньямина Нетаньяху получится предотвратить разрастание палестино-израильского конфликта.