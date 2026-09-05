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Воронежские новости

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Воронежцы заметили густой дым над Левобережьем

Воронежцы заметили густой дым над Левобережьем

Жители Левого берега Воронежа начали массово снимать на видео густой дым. Оказалось, что причиной стал пожар сухой травы на улице Глинки.

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