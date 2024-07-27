План Майка Помпео, Ли Харви Освальд и вся закулисная рать

То, что написал в американской газете Майк Помпео, бывший при президенте Трампе сначала главным шпионом США (директором ЦРУ), а затем главным дипломатом (госсекретарем США), если допустить, что это будет реализовано в качестве государственной политики Штатов при повторном заходе Трампа в Белый дом, в совокупности тянет на третью мировую войну.