В России разрешили предъявлять права и СТС через QR‑код в мессенджере

С 8 сентября можно будет показывать документы в Мах, но техническая возможность появится позже С 8 сентября 2026 года в России вступает в силу нововведение: водители смогут предъявлять автоинспекторам электронные версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства через QR‑код.