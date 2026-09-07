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В России разрешили предъявлять права и СТС через QR‑код в мессенджере

В России разрешили предъявлять права и СТС через QR‑код в мессенджере

С 8 сентября можно будет показывать документы в Мах, но техническая возможность появится позже С 8 сентября 2026 года в России вступает в силу нововведение: водители смогут предъявлять автоинспекторам электронные версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства через QR‑код.

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