Юный водитель разбился, столкнувшись с впереди идущим ГАЗиком в Приморье

Юный водитель разбился, столкнувшись с впереди идущим ГАЗиком в Приморье

19-летний водитель не учел дистанцию перед идущим автомобилем. Его Toyota Probox столкнулась с автомобилем ГАЗ -3010GA.

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