Вашингтон из-за Израиля сам оказался в том же положении, в которое хотел загнать Россию

Евгений Гершензон Судя по тону,что ты сейчас надристал, это ты говнистей!

Галина Смирнова Вопрос, может, глупый..... Израиль - воюющая страна, через границу - враги, границу - нужно защищать.... что мешало НЕ ПУСТИТЬ террористов в Израиль? Не было бы заложников. Но, видно, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно?