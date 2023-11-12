Автор: kogman Столкновение на Ближнем Востоке открыло истинный лик США и коллективного Запада, что заставило множество стран по всему миру отстраниться от них и начать противостоять вездесущей гегемонии.
Вашингтон из-за Израиля сам оказался в том же положении, в которое хотел загнать Россию
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Евгений Гершензон
Судя по тону,что ты сейчас надристал, это ты говнистей!
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10 час.
Галина Смирнова
Вопрос, может, глупый..... Израиль - воюющая страна, через границу - враги, границу - нужно защищать.... что мешало НЕ ПУСТИТЬ террористов в Израиль? Не было бы заложников. Но, видно, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно?
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8 час.
Николай Титов
Расслабились и получили. Там более 20 лет войны не было. Арабы (Хезбола) повылазили из щелей и перерезали почти полторы тысячи Евреев. Есть повод отчего озвереть.
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5 час.
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