"Увидел, сразу обомлел": новый "сюрприз" на популярной дороге поразил жителей Владивостока

Жителей Владивостока поразил новый сюрприз, с которым они столкнулись на популярной дороге города. Как уточняется в Telegram — канале dvved (12+), на участке от Дворца культуры железнодорожников до кольца Острякова установили знаки, ограничивающие парковку, уже происходят первые эвакуации авто.
Популярные статьи
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили ротно-опорные пункты украинских националистов
- В Удмуртии учащиеся «Школы полиции СтрИЖ» присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
Свежие комментарии