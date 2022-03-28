"Увидел, сразу обомлел": новый "сюрприз" на популярной дороге поразил жителей Владивостока

Жителей Владивостока поразил новый сюрприз, с которым они столкнулись на популярной дороге города. Как уточняется в Telegram — канале dvved (12+), на участке от Дворца культуры железнодорожников до кольца Острякова установили знаки, ограничивающие парковку, уже происходят первые эвакуации авто.