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"Увидел, сразу обомлел": новый "сюрприз" на популярной дороге поразил жителей Владивостока

"Увидел, сразу обомлел": новый "сюрприз" на популярной дороге поразил жителей Владивостока

Жителей Владивостока поразил новый сюрприз, с которым они столкнулись на популярной дороге города. Как уточняется в Telegram — канале dvved (12+), на участке от Дворца культуры железнодорожников до кольца Острякова установили знаки, ограничивающие парковку, уже происходят первые эвакуации авто.

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