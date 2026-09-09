Zero Hedge
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Zero Hedge

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29 Health Systems Dropping Medicare Advantage Plans

29 Health Systems Dropping Medicare Advantage Plans

29 Health Systems Dropping Medicare Advantage Plans Authored by Sylvia Xu via The Epoch Times, Twenty-nine health systems are dropping Medicare Advantage plans in 2026, citing prior authorization denials, reimbursement issues, and deal renegotiations.

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