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Иваново

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Благодаря поддержке Минсельхоза России в Ивановской области комплексно развивают сельские территории и малые города

По программе комплексного развития сельских территорий в Ивановской области с 2020 года построено и отремонтировано 12 социально-значимых объектов, газифицировано 14 населенных пунктов, благоустроено 83 общественных пространства, построено почти 43 км дорог, порядка 300 молодых специалистов, работающих на селе, получили единовременные выплаты.

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