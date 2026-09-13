Благодаря поддержке Минсельхоза России в Ивановской области комплексно развивают сельские территории и малые города

По программе комплексного развития сельских территорий в Ивановской области с 2020 года построено и отремонтировано 12 социально-значимых объектов, газифицировано 14 населенных пунктов, благоустроено 83 общественных пространства, построено почти 43 км дорог, порядка 300 молодых специалистов, работающих на селе, получили единовременные выплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым