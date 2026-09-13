Благодаря поддержке Минсельхоза России в Ивановской области комплексно развивают сельские территории и малые города

По программе комплексного развития сельских территорий в Ивановской области с 2020 года построено и отремонтировано 12 социально-значимых объектов, газифицировано 14 населенных пунктов, благоустроено 83 общественных пространства, построено почти 43 км дорог, порядка 300 молодых специалистов, работающих на селе, получили единовременные выплаты.