Таксист-мигрант жестко проехал на машине по девочке в Петербурге: пострадавшая госпитализирована

В дорожном инциденте разбираются правоохранительные органы.Полиция Петербурге проводит проверку после инцидента с такси в Приморском районе, сообщается в официальном канале ведомства вечером четверга, 1 августа.
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